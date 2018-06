BILODEAU, Marie-Paule



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 18 juin 2018, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Marie-Paule Bilodeau, épouse de M. Benoit Doyon. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumvendredi le 22 juin 2018 de 19h à 21h, samedi le 23 juin 2018 de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, Benoit, ses enfants: Tommy (Shirley Poulin) et Lucie; ses petits- enfants: Joe et Marcus Doyon; ses frères et sœurs: Marquis (Claudette Giguère), Marquise (Raymond Lemelin), Anne- Marie (feu Maurice Labbé), Lucien (Ghyslaine Lehoux) et Gilbert (Lise Drouin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Michel (Raymonde Maheu), feu Ginette (Raymond Dumas) et feu Jacques. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement envers Marie-Paule. Dons suggérés: À la fondation Le Crépuscule: lecrepuscule@axion.ca Société canadienne du cancer : www.cancer.ca/fr-ca/?region