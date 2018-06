Assez c’est assez!

Je suis née en 1967 dans Ville-Vanier qui fut fusionnée à Québec. Dernièrement, on m’a refusé l’accès à un logement à prix modique (HLM). La cause : parce que mon ex-mari avait fait des placements à mon nom pour sauver de l’impôt, et que ce montant (que je ne veux pas retirer avant l’âge de 60 ans pour ne pas trop payer d’impôt) ajouté à mon salaire, m’empêche d’être éligible.

Alors dites-moi pourquoi les migrants qui entrent ici illégalement, équipés de leur IPAD, leur IPhone, leurs vêtements griffés et leurs chaussures NIKE, sont gâtés financièrement par l’état? Alors que moi citoyenne légale, sans cellulaire, ni logement décent, obligée de fréquenter les banques alimentaires pour m’en sortir, je ne peux avoir accès à un logement à loyer modique à cause de mon petit pécule qui ne me permettra pas de tenir plus de cinq ans?

J’ai perdu mon emploi avec le gouvernement pour fin de contrat. Après avoir perçu du chômage, puis l’assurance maladie pour des ennuis de santé, je me suis inscrite à l’aide sociale. Je suis en recherche intensive d’emploi, mais sans succès, vu que je ne suis pas une minorité visible comme une femme voilée ou une femme de couleur. Quand je pense que les migrants dès leur arrivée ici ont l’aide sociale de derniers recours, un logement et une job!

Messieurs Trudeau et Couillard, un peu de respect pour les Québécois pure race! Quand allez-vous nous considérer au même niveau que les migrants? Quand allez-vous arrêter de donner des laisser-passer gratis pour le Québec? Je les adore les migrants, ils sont tellement intéressants, mais ils commencent à prendre trop de place dans ma vie. Qu’on me laisse mon pays, ma culture, mes origines, j’en ai besoin pour mon équilibre mental. Je ne veux pas d’un dépaysement dans ma propre ville.

Natacha

Je peux comprendre vos frustrations. Quand on perd son emploi, qu’on est malade et qu’un pécule sur lequel on comptait à la retraite nous prive d’avoir accès à un logement social vu la façon dont les lois sont faites, il y a de quoi blâmer le système. Mais honnêtement, les migrants n’ont rien à voir avec ça. Pas plus qu’ils ont à voir avec le fait que vous ne trouviez pas d’emploi, puisque statistiquement, ils ont eux aussi, bien du mal à en trouver un.