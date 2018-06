LALANCETTE, Natacha



À Québec, le 16 juin 2018, à l'âge de 25 ans, est décédée madame Natacha Lalancette, conjointe de monsieur Jean-François Lizotte, fille de madame Diane Gendron et de monsieur Nicol Lalancette. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de midi. La mise en columbarium aura lieu à une date ultérieure. Outre son conjoint et ses parents, elle laisse dans le deuil: son fils Liam, plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira inc., 1135, 2e Rang, Neuville, Québec, Téléphone : 418 876-1202. Des formulaires seront disponibles sur place.