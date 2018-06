CLOUTIER, Fernande Letarte



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 juin 2018, à l'âge de 97 ans et 7 mois, est décédée dame Fernande Letarte, épouse de feu Lucien Cloutier et fille de feu M. Joseph Letarte et de feu dame Marie Jobidon. Elle demeurait à Château- Richer. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à partir de 14h. Elle nous a quittés pour rejoindre son mari Lucien, son fils Bruno, ses parents et ses frères et sœurs tous décédés : Paul (Blanche Drouin), Simone ( Lucien Vézina), Omer (Anita Chiasson), Henri ( Simone Lacouline), Annette, Rachel ( Joseph Lacouline), René et Rita. Elle laisse dans le deuil son fils : Benoît, son petit-fils : François et la mère de son petit-fils Micheline Otis. Elle était la belle-sœur de : Monique Boily (feu René Letarte), feu Marie-Claire Cloutier (feu Siméon Saillant), feu Adrien Cloutier (feu Louisette Thomassin), feu Rolande Cloutier (feu Louis-Philippe Saillant), feu Paul-Henri Cloutier (Rolande Labrecque), Françoise Cloutier (feu Roland Simard), Rodolphe Cloutier (Thérèse Tremblay), feu Jacques Cloutier (Pauline Lavoie), Marcel Cloutier (son amie, Madeleine Landry), Jules Cloutier (Armande Blouin). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Letarte et Cloutier, ainsi que plusieurs ami(e)s. Un sincère remerciement s'adresse au Dr Robert Cadrin, qui a été son médecin de famille depuis plus de 30 ans et qu'elle appréciait tant. Des remerciements s'adressent aussi : au personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'unité des soins palliatifs des CHSLD St-Augustin et de Beaupré. Une mention s'adresse pour le dévouement des préposées au maintien à domicile du CLSC Orléans et des autres organismes d'aide aux aidants naturels, qui lui ont permis de demeurer à son domicile jusqu'à récemment. Toute marque de sympathie peut se traduire par des offrandes de messe ou un don à la Fabrique de Château-Richer, 277 rue du Couvent Château-Richer, G0A 1N0 Tél: 418 824-4211.