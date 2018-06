LAMONTAGNE, Hélène Fortier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juin 2018, est décédée à l'âge de 71 ans, madame Hélène Fortier épouse de monsieur Guy Lamontagne. Elle demeurait à Honfleur, Bellechasse. La famille recevra les condoléances à laà compter de 11h.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction de la Maison Funéraire Roy & Rouleau inc. Saint-Damien. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses sœurs et ses frères : Gaétane (Jean-Paul Picard), Denis, Geneviève (Laurent Vaillancourt) et Normand. De la famille Lamontagne, elle était la belle-sœur : feu Normand (Céline Laferrière), Thérèse (Elzéard Morin), feu Jacques (Bertha Blouin), Francine (feu Lucien Parent), Carmelle, feu Sylvianne (Noël Parent (Aline Leblanc)), Mario (Francine Barrette), Ronald (Martine Fournier), Anne (Victor Boutin) et Hervé (France Bisson). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines des deux familles et ses deux filleules : Sylvie Picard et Nancy Lamontagne. Hélène a été très heureuse à la Résidence Fleuribel. Merci à ses amis(es) qu'elle côtoyait tout les jours. Merci à une amie de longue date, madame Solange Breton et à madame Esther Bélanger pour toutes ces petites attentions… et à monsieur Charles Cyr, pour sa grande disponibilité. Un gros merci à ses médecins et intervenantes Dre Anne Lalilberté et Dre Lorraine Bond, à mesdames Angèle Blais et Nathalie Trottier. Chacune de ces personnes ont fait qu'Hélène a pu bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Mille mercis pour votre grand dévouement et votre écoute….La direction des funérailles a été confiée à la