BOURGAULT, Jocelyn



À son domicile, le 13 juin 2018, est décédé à l'âge de 72 ans et 3 mois monsieur Jocelyn Bourgault, époux de dame Alexandrine Chouinard. Fils de feu dame Simone Thériault et de feu monsieur Armand Bourgault, il demeurait à Saint-Adalbert, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Sandra (Jean-Yves Picard), Jérôme (Mélissa Boucher et ses enfants), Dominic (Meggie Pelletier), ses petit-fils: Liam et Samuel. Il était le frère de: feu Jean- Julien (Marie-Rose Thériault), Lucien, Jean-Néri (Christiane Daigle), Gaétan (Ginette Bourgault), Raynald (Lise Chouinard), Lina (Gilbert Rainville), Danielle (Jean-Eudes Bourgault). De la famille Chouinard: sa belle-mère Étiennette Caron (feu André Chouinard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Bertrand, Gaétan (Madeleine Lachance), Guy (Denyse Ouellet), Denis, feu Marcel (Monique Mathieu), feu Jean-Luc, Paul-Yvon (Jocelyne Mathieu), Mario (Lisette Bélanger), Pierre (France Charrois), Martin, Suzanne (Mario Legros). Sont également affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, particulièrement à Dre Alissa Clavet, Maryse Pelletier, Marie-Claude Lavoie et Véronique Laverdière pour leur présence et les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 ou à la fondation Hélène Caron 1-4, Rue St-Antoine, Montmagny, G5V 1P1. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de la déposition des cendres au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire