FRADETTE NOËL CHAMBERLAND

Laurette



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 24 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Laurette Fradette, épouse en premières noces de feu monsieur Gilles Noël et en secondes noces de feu Monsieu Cajetan Chamberland, fille de feu Evelyna Corriveau et de feu Alfred Fradette. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Monique Poirier), Jocelyne (Gérald Vallée), Michel (feu Lucie Guillemette), Mario (Martine L'Abbé) et Sylvie (Raynald Vermette); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs: Jeannette (feu Paul Rouleau), Liane (feu Gaston Bédard), Louisette (Guy Blanchette) et Huguette (Jacques Dubé); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Noël: Dominique (Denise Fontaine) et Denise (Claude Lecours); les enfants de Cajetan: Yvette (feu Jacques Fleury), Yvon (Diane Bouffard), Lyne (Raymond Deschênes), France (Michel Lafrance), Guy (Martine Fisback) et Guyane (Marc Dion); les petits-enfants de Cajetan; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs: feu Cécile (feu Paul Côté), feu Simone (feu Cecil Pereira), feu Thérèse (feu Andy Mela) et feu Gabrielle (Frank Amoretti); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Noël: feu Lucette (feu Claude Lafrance), feu Jeanne D'Arc, feu Clément (Gisèle Rochefort), feu Rita (feu Conrad Rodrigue), feu Gonzague (feu Germaine Bégin), feu Benoît (Georgette Bourget), feu Claude (Pauline Cloutier), feu Laurier, feu Viateur (Corinne Côté) et feu Thérèse (feu Paul-Emile Bourget). Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris soin de notre Mamie et qui lui ont donné plein d'amour et de tendresse tout au long des six années qu'elle a passées avec eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles de Chanoine- Audet.