MORISSETTE, Nathalie



À l'Hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 17 juin 2018, à l'âge de 51 ans, est décédée madame Nathalie Morissette, conjointe de monsieur Yves Hamel, fille de monsieur Jean-Guy Morissette et de feu madame Huguette Rivard. Elle demeurait Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h,et de là, au cimetière Sainte-Famille de Cap-Santé. Nathalie laisse dans le deuil outre son conjoint, son fils Yanick, son père Jean-Guy Morissette (Gisèle Pelletier), son frère Daniel, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Manon (Alain Gauthier), Sonia (Marc Bertrand); Sylvie Hamel (Jean-Noël Paquet), Marlène Hamel (Yvan Berrouard); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 4e étage de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du Cancer du sein du QC, 1705-1155 Boul. René-Lévesque O, Montréal, Qc, H3B 9Z9, rubanrose.org/faire-un-don