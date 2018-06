TRÉPANIER, Christian



À son domicile, le 18 juin 2018, à l'âge de 51 ans et 11 mois, est décédé subitement monsieur Christian Trépanier, fils de monsieur Jacques Trépanier et de madame Nicole Pépin. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 9 h, suivi d'et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Christian laisse dans le deuil outre ses parents, ses filles : Chloe et Jade et leur mère Linda Beaulieu; sa soeur Annie (Nicolas Scheire); ses neveux Benjamin, Anthony et Alexandre Labbé, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami (e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec, Qc, G1W 2L4, www.lesdiabetiquesdequebec.org