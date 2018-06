VILLENEUVE, Michel-Henry



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Michel-Henry Villeneuve, survenu à Québec, le 9 juin 2018. Il était le conjoint de Denise Gingras, fils de feu Michel Villeneuve et de feu Marie-Blanche Rouillard. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h, auIl laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Francine, Carole et Christian (Louise Bernard); ses petits-enfants: Maxime Bernard, Manon Bernard et Mélanie Bédard; ses frères et sa sœur: Gaston (Diane Rouillard), Jean-Claude (feu Hélène Boivin), Pierrette et Denis; son beau-frère Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces.