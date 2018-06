FRASER, Jacqueline Lebel



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 8 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jacqueline Lebel, fille de feu Esdras Lebel et de feu Marie-Anne Émond. Elle laisse dans le deuil son époux Robert Fraser, ses enfants : Evelyne (Bertrand Rivard), Johanne (Mario Robitaille) et Carl (Pascale Boucher); ses petits-enfants : Catherine, David, Alexandre, Jean-Martin, Andrée-Anne, Audrey, William et Philippe; ses arrière-petits-enfants : Élizabeth, Alexy, Emrik et Victorine; ses belles-soeurs et beaux-frères : Jacqueline (feu Denis Caron), Marthe, soeur Françoise, Pierrette (feu John Maloney), Henriette (feu Raymond Talbot), feu Guy (feu Jacqueline Auclair), feu Aline (feu Gustave Hamann), feu Roland (feu Thérèse Arteau); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à féliciter et remercier le personnel du 4ième, au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, pour l'excellence des soins qui lui ont été prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don In Memoriam à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, 5445, rue Saint-Louis, Lévis, G6V 4G9 (http://www.castjoseph.com/fr/la-fondation).à compter de 11h30.