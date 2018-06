JALBERT, Janine



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 2 juin 2018, à l'âge de 75 ans 11 mois, est décédée dame Janine Jalbert, fille de feu dame Emélie Levesque et de feu monsieur Pamphile Jalbert. Née à St-Gabriel de Rimouski, le 4 juin 1942, elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Jalbert laisse dans le deuil ses frères, sœurs et belles-sœurs: Valéda, Thérèse, Jean-Paul (Denise Claveau), Étienne (Monique Gagnon), Béatrice, Réginald (Claudette Dubé); son neveu Daniel (Francine Boutin); son petit-neveu et sa petite-nièce: Sébastien (Milèna St-Martin), Myriam et leur mère Lise ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs et palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécois du cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de