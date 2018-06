FOURNIER, Émilienne Simard



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 12 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Émilienne Simard, épouse de feu monsieur Gérard Fournier, fille de feu Léudes Simard et de feu Simone Cardinal. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.et de là inhumation au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gérard Fournier (Marlène Gravel) et Carole Fournier; sa petite-fille Kasandra Gauthier (Jean-François Turcotte), ses arrière-petites-filles: Raphaëlle et Amélia. Elle était la sœur de: feu Maurice (feu Madeleine Mainguy), feu Jeannine (feu Roger Côté), feu Roland, feu Jean-Guy (Louise Bédard), feu Marguerite (feu Marcel Leblanc), René (Gisèle Dubuc), feu Jean-Marc, Roger (Ida Vallée) et feu Ginette. Elle était la belle-sœur de: feu Noëlla Fournier (feu Roland Castonguay), feu Marie-Paule Fournier (feu Charles-Édouard Beaudoin), feu Gisèle Fournier (feu Maurice Labrecque). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise, en particulier le Dr Serge Dubé son médecin de famille pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385.