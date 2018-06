LUCCHESI, Claire



À son domicile, le 7 juin 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Claire Lucchesi, fille de feu monsieur Ferdinando Lucchesi et de feu dame Benjamine St-Laurent. Elle demeurait à Longueuil.La famille vous accueillera aule samedi 23 juin 2018 de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stephane Bolduc (Maxine Roussin), Jean-François Bolduc (Josiane Leclair) et Nicolas Bolduc; ses petits-enfants: Alexane, Eloïse et Julien; ses frères et sœurs: Hélène, Michèle (Bernard Lépine), Jean (Carole Lepage), Mario (Joanne Prévost) et Line (Jean Lavoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Par sa générosité, madame Lucchesi aimerait que vos témoignages de sympathie se traduisent par des dons à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, av. Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. : 418-527-4294 en la mémoire de sa mère Benjamine St-Laurent.