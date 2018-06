DROUIN, Paul-Aimé



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 13 juin 2018, à l'âge de 84 ans 5 mois, est décédé monsieur Paul-Aimé Drouin, époux de dame Françoise Perron. Né à Ste-Famille de l'Île d'Orléans, le 6 janvier 1934, il était le fils de feu dame Rose-Aimé Giguère et de feu monsieur Antoine Drouin. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium la Seigneurie. Outre son épouse Françoise, monsieur Drouin laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Christian, Donald (feu Jocelyne Dion), Marielle (feu Jacques Bidégaré); de la famille Perron: Fabiola, Noëlla (Jean-Marc Michaud), Jean-Guy (feu Thérèse Lecompte, Denise Tremblay). Jeannine (Jean-Marie Boilard), Ghislain, Jules (feu Colette Asselin, Francine Desrosiers), Lisette (Gustave Lambert), Rolande (Gaston Fortin), Micheline, André (Chantal Daigle), Danielle Pilote (feu Paul-Yvon); son filleul Éric Drouin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du B-5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus, Tél. : 418-525-4385, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de