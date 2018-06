JOLIN, Camille



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Camille Jolin, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 juin 2018, à l'aube de ses 70 ans, fils de feu Rosalie Gauthier et de feu Roland Jolin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 15h.Il laisse dans le deuil son fils Éric (Julie Caron); sa fille Caroline (Martin Leblond); la mère de ses enfants, Louise Bilodeau; ses petits- enfants: Xavier Jolin, Myriam Leblond (Raphaël Auger) et Laurie Leblond; ses frères et ses sœurs: Gaston, Colette, feu Céline et Gilles; sa belle-sœur Carole Bilodeau (Claude April); ses neveux et ses nièces: Serge, Sophie, Priscilla et Élodie; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier son médecin de famille, Dr Claude April ainsi que les médecins des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, Dr Éric Camiré et Dr Éric Brassard et tout le personnel pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, tél.: 418 683-8666, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.