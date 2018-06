CARON, Jean-Marc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juin 2018, à l'âge 66 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Caron. Il était le fils de feu monsieur Jean-Marie Caron et de feu dame Marie-Lourde Paré. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 12h30 à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil sa fille et son gendre : Marie-Michèle (Simon Garneau) ; ses petits-enfants adorés : Zack et Élia ; la mère de Marie-Michèle, Nicole Bolduc ; ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur : Jacinthe (Gérard Drouin), Bernard (Y-Hoa Ngo), Pierre ; sa filleule, Caroline Bouchard. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel médical de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la fondation Fondation du CHUQ, 10, rue de l'Espinay, Québec, (Québec), G1L 3L5, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/frm_detail.php?FrmUID=11