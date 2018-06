Chine: le sommet d’une montagne coupé pour la construction d’un aéroport

Des travailleurs de la construction ont littéralement déplacé des montagnes pour construire l’aéroport de Wushan, à Chongqing, une municipalité du sud-ouest de la Chine.

Les travailleurs chinois ont dû aplanir le sommet d'une montagne située à 1 800 mètres (5 900 pieds) au-dessus du niveau de la mer, rapporte le MailOnline.

Construit au coût de 1,64 milliard de yuans (33 milliards canadiens) les installations devraient ouvrir en 2019.

L'aéroport national aura une piste de 2 600 mètres (8 530 pieds) de long et de 45 mètres (147 pieds) de large.

L'aéroport aura également un tablier pouvant accueillir cinq avions stationnés.

Parce que la région est montagneuse, les travailleurs de la construction ont dû utiliser de la dynamite pour faire exploser le sommet de la montagne afin de créer l’espace.

Le projet a commencé il y a six ans et l'aéroport devrait être achevé d'ici la fin du mois de juin, selon le gouvernement de Wushan.

Liao Haobo, le directeur adjoint du projet de l'aéroport de Wushan, a déclaré à cqnews que pendant les jours les plus occupés, plus de 2 000 constructeurs et 800 machines travailleraient en même temps.

L'aéroport de Wushan est construit pour aider à détourner le trafic aérien de l'aéroport international de Chongqing Jiangbei, principal aéroport de la ville de Chongqing qui a accueilli 39,66 millions de passagers en 2017.

À titre d’exemple, plus de 16 millions de passagers sont passés par l’aéroport Montréal-Trudeau en 2016.

L'aéroport de Wushan devrait accueillir 280 000 passagers, 1 200 tonnes en cargaison ainsi que 3 333 atterrissages et décollages par an.

Il devrait ouvrir ses portes dans la première moitié de 2019, offrant des vols vers Pékin, Shanghai, Guangzhou, Chongqing et d'autres grandes villes de Chine.

Il devrait également stimuler le tourisme local, car il est situé à proximité du célèbre Goddess Peak.