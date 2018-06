Conditions parfaites pour rebâtir

Les deux prochaines semaines seront cruciales pour l’avenir du Canadien et celui de Marc Bergevin en particulier. Le directeur général du Tricolore jouera gros. Sa marge d’erreur est mince, pour ne pas dire à zéro. Il n’a pas le droit de se tromper. Quelle direction entend-il prendre ? pense-t-il à court, moyen ou long terme ?

Quantité de gérants d’estrade ont leur solution. Votre serviteur s’est prononcé sur la question en novembre dernier.

Il faut rebâtir et c’est le temps plus que jamais avec la flopée de choix que le Canadien possède au repêchage qui se tiendra demain et samedi à Dallas.

Galchenyuk a eu peu d’impact

Bergevin a déjà commencé à forger la nouvelle image qu’il veut donner à sa formation. Il veut des jeunes joueurs rapides et combatifs. Sa décision d’échanger Alex Galchenyuk contre Max Domi passe mal auprès d’une partie du public, mais plaçons les choses en perspective.

Galchenyuk n’a pas exercé l’impact qu’on attendait de lui. Certains diront que ses entraîneurs ne l’ont pas mis en valeur, mais c’est lui qui pouvait changer la donne. Lorsqu’il a marqué 30 buts il y a deux ans, la saison était foutue. Il était devenu plus un problème qu’une solution.

Domi est un joueur différent. Il n’a pas tout le talent de Galchenyuk, mais il déplace de l’air. Il est visible en tout temps, comme Brendan Gallagher. Vous aurez remarqué d’ailleurs que Gallagher se réjouit au plus au haut point de l’acquisition de Domi même s’il est lié d’une belle amitié avec Galchenyuk.

Pourquoi pas Tkachuk ?

Pour continuer dans cette veine, Brady Tkachuk, un ailier gauche, serait peut-être le bon homme quand le Canadien se prévaudra de son premier choix demain soir. On le dit bon marqueur, bon fabricant, pugnace et baveux à souhait. Et il fait six pieds trois pouces, 192 livres, à 18 ans.

Le Tricolore a besoin de joueurs comme lui même si ses besoins les plus criants demeurent à la position de centre.

À cet égard, le Finlandais Jesperi Kotkaniemi constitue un cas intrigant. Il a pris du galon en deuxième moitié de saison. Certains recruteurs vont maintenant jusqu’à le classer comme le meilleur espoir disponible après Rasmus Dahlin et Evgeny Svechnikov. D’autres le voient plus loin en première ronde.

Combien coûterait un choix de première ronde qui permettrait au

Canadien de s’approprier aussi de Kotkaniemi ?

Peut-être un joueur de la formation actuelle et un ou deux choix.

Bonne façon de raviver l’espoir

À ceux qui disent que c’est rêver en couleur de viser à la fois Tkachuk et Kotkaniemi, je réponds que le Canadien doit gonfler sa banque d’espoirs. C’est là-dessus que reposera l’avenir de l’organisation.

Il est illusoire de croire qu’un retour en forme de Carey Price et de Shea Weber transformera le Tricolore en une équipe de premier plan la saison prochaine. L’équipe sera probablement plus compétitive, mais à quel point ?

Pourrait-elle bien figurer si elle accédait aux séries ?

Il est grandement permis d’en douter.

La fenêtre d’opportunité s’est ouverte en 2014 et refermée en 2015. Le Canadien a raté les séries deux fois au cours des trois dernières années. La coupe Stanley est invisible sur le radar. Que Bergevin suive la voie de la raison.

Bien sûr, il reste l’option Tavares. La nomination de Lou Lamoriello au poste de directeur général des Islanders ne garantit pas qu’il restera avec l’équipe new-yorkaise.

Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais à huit jours de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, j’ai tendance à croire que le capitaine et joueur de centre numéro un des Islanders va marchander sa valeur.

Le contrat qui l’attend sera le plus gros de sa carrière. Le Canadien a de la place sur sa masse salariale, mais Tavares veut jouer avec une équipe qui peut aspirer à la coupe Stanley à court terme. Les Maple Leafs que Tavares a suivis pendant sa jeunesse à Toronto, les Golden Knights de Vegas et les Blues de Saint-Louis sont d’autres candidats potentiels.