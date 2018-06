Cuisine ambulante: Un vélo à crème glacée dans les rues de la capitale

Elle se promènera à proximité des places éphémères, à l’Oasis Saint-Vallier, à la placette Saint-Sauveur, à la promenade Saint-Vallier, à la place Saint-Malo et au parc Dollard-des-Ormeaux.

L’idée de permettre la venue de vélos de cuisine de rue a été proposée par le groupe de travail sur la cuisine de rue formé de représentants de la Ville, de restaurateurs, de commerçants et d’organismes liés à la restauration. Le groupe voulait ouvrir la porte à l’expérimentation de diverses formes de cuisine de rue.

Le vélo « s’intègre bien aux places éphémères puisque ces dernières, en plus d’être des lieux de rassemblement animés et conviviaux pour les citoyens, possèdent un caractère ludique et social marqué », écrit le comité exécutif dans sa décision rendue cette semaine.