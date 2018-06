ROBITAILLE, Monique



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 8 juin 2018, à l'âge de 74 ans et 8 mois, est décédée madame Monique Robitaille, conjointe de feu monsieur Gaétan Marcil, fille de feu madame Georgette Gobeil et de feu monsieur Roméo Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Maude Lefebvre (Denis Robitaille) et Nancy Stebens; ses petits-enfants: Steve Lefebvre (Annick Roy), Audrey Lefebvre (Tommy Gingras Lacombe) et Samuel Lajoie; ses arrière-petits-enfants: Maylie, Léa, Dereck, Marijane et Raphaelle; ses frères et belles-soeurs des familles Robitaille et Marcil et ses ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins paliatifs de l'Hôpital St-Sacrement.