NÉRON, Cécile Sabourin



Au Centre d'Hébergement de Loretteville, le 12 juin dernier, est décédée dame Cécile Sabourin, à l'âge de 94 ans et 4 mois. Elle était l'épouse de feu monsieur Maurice Néron et la fille de feu monsieur Albert Sabourin et de feu dame Eva Regimbal. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil son garçon Jean-François Néron; ses deux petits-enfants: Rime Maria et Jonathan; sa sœur Thérèse (Pierre Vincent); son frère Jacques (Francine Létourneau); ses belles-sœurs: Laura Tremblay (feu Jean Sabourin) et Gisèle Tremblay (feu René Néron) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage du Foyer de Loretteville pour les bons et exceptionnels soins reçus par Cécile durant son séjour et particulièrement au moment de ses derniers jours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (Centre d'Hébergement de Loretteville), 1, av. du Sacré-Cœur, Québec (Qc) G1N 2W1 tél. :418-691-0766 (site internet: www.fondationfais.org). La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.