PARENT, Thérèse Fournier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 17 juin 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Thérèse Fournier, épouse de Monsieur Claude Parent. Elle demeurait à Beauport. La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Lazarre de Bellechasse. Madame Fournier laisse dans le deuil outre son époux, ses deux enfants: Roch Parent (Aline Aubin) et Daniel Parent; ses petits-enfants: Lynka Parent (Alexandre Quirion), Samuel Parent (Kimberly Gaulin) et Thomas Parent (Marie-Michelle Mimeault). Elle était la sœur de: feu Jeanne (feu Siméon Labrie), feu Jean-Paul (Carmen Goupil (Roger Labonté), Lionel (Françoise Blais), feu Yolande (Pierre Talbot (Georgette Goupil), feu Bertrand (Laurette Goupil), feu Jean-Claude (Marie-Anne Goupil) feu Germain, feu Gisèle (Arthur Gosselin), feu Marcelle, feu Denis (Céline Simoneau) et Diane (feu Jean-Guy Fournier) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Colette Parent (Jean-Yves Dehaies), Madeleine Parent (Éric Ross), feu Jean-Pierre Parent (Ghislaine Denis), feu Richard Parent (Diane Pascal) et Ghislaine Parent (Réal Crépeault). Elle laisse également son filleul Pascal Fournier et sa filleule Mylène Côté ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et bons amis. Un remerciement particulier au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus qui ont pris soin d'elle jusqu'au dernier moment. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec versé dans le Fonds spécifique de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval. www.fondationduchudequebec.ca