CLOUTIER, Yvonne Bernier



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 29 mai 2018, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédée madame Yvonne Bernier, épouse de feu monsieur Amédée Cloutier. Elle demeurait à Montmagny et était la fille de feu dame Alice Fortin et de feu monsieur Roch Bernier. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 11h.suivi de l'inhumation de l'urne au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Paule (Clément Morin), Jacqueline (feu Gervais Ouellet), feu Céline, Jocelyne (Serge Charland), Gilbert (Renée Samson), Mario (Danielle Leclerc); ses sept petits-enfants: Nicolas et Jonathan Morin, Sébastien Ouellet, David-Alexandre Charland, Marc-Antoine Cloutier, Philippe et Louis Cloutier, ainsi que leur conjointe, ses six arrière-petits-enfants: Daphney, Alek, Mélody, Alicia, feu Olivier et Lucien Morin. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Marie-Jeanne (feu Gérard Montminy), feu Georges (feu Jeanne-Aimée Gaudreau), feu Ulric (Jacqueline Fiset), feu Jean-Louis, feu Laurent, Antonio (feu Rose-Hélène Boutin), feu Cécile (feu Jacques Rouleau), Lucille (feu Jules Rousseau), Simone (feu Émile Beaudoin), Monique et Denise. De la famille Cloutier, elle était la belle-sœur de: feu Aline (feu Henri Mercier) et feu Yvonne (feu Réal Mercier). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des sincères remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier, ainsi qu'à tout le personnel du Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'Espoir (pour les Centres d'hébergement de la MRC de Montmagny) ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la