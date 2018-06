MARQUIS, Lumina Bussières



AU CHSLD de Limoilou, le 10 juin 2018, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée dame Lumina Bussières, épouse de feu monsieur Albert Marquis, fille de feu Joseph Bussières et de feu dame Alphonsine Beaudoin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi le 22 juin de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le samedi le 23 juin de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses filles: Lisette (Jean-Claude Lepage), Liliane (Louis B. Parent) et Francine (Pierre Laflèche); ses petits-enfants: Geneviève Parent, Sébastien Lepage (Geneviève Doré), Simon Parent (Geneviève Burelle), Magali-Anne Lepage (Carl Beaulieu), Anne Parent (Jean-François Beaupré), Louis-François Laflèche (Stéphanie Racine) et Alexandre Laflèche; ses arrière-petits-enfants: Tristan, Victoria, Édouard, Ann-Laurence, Lance, Nicolas, Clara, William, Lahyla, Valérie, Alexia et Catherine. Nous tenons à mentionner notre cousine Anne Tremblay (Paul Godbout) qui a consacré beaucoup de son temps auprès de sa marraine. Elle était la dernière survivante d'une fratrie de 14 enfants: Éphrem, Albert, Marie-Blanche, Antonio, Armand, Jeannette, Gérard, Léda, Noël, Marie-Louise, Henri, Georgette et Émilia. Elle laisse aussi dans le deuil deux belles-sœurs Liliane et Jeannette Bussières ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Marquis et Bussières. De plus, la famille tient à remercier tout le personnel de la Seigneurie de Salaberry et du CHSLD de Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.