PERREAULT, Itha



À l'lnstitut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 12 juin 2018, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédée dame Itha Perreault, épouse de feu M. Oscar Bélanger, fille de feu M. Emile Perreault et de feu dame Marie-Anna St-Pierre. Elle demeurait à Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 22 juin 2018 de 19 h à 21 h 30 et le samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.L'inhumation aura lieu au cimetière de l'Isle-Verte ultérieurement. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jeanne-Mance (Alain Marquis), Chantale (Daniel Filion), Johanne, Maurice (Hélène Soucy), Régis (Denise Lévesque); ses petits-enfants: Edith, Catherine, Jean-Hugo, Patricia, Pierre-Luc, Jean-Michel, Mélina, Nicolas, Marie-Elise; ses arrière-petits-enfants: Marie-Frédérique, Rose, Julia, Jessica, Malek, Milan, Evan, Félix-Antoine, Laurence. Elle était la soeur de: Jean-François (feu Juliette Normandeau), Carmen (feu Lorenzo Pelletier), Dorothée (Bertrand Bastille), feu Claudette (Raymond Dumont), feu Élisé (Lucille Lebel), René (Jacqueline Gagnon), Isabelle (feu Raymond Plante), Cécile. Elle était la belle-sœur de: feu Aurore (feu Julien Bélanger), feu Jeanette (feu Robert Ouellet), feu Hermel (Rita Charron), feu Lauréat, feu Jean-Louis ((feu Antonine Gauvin) Céline Parisé)), Marguerite, feu Louiselle r.e.j., Marie-Paule r.e,j., feu Réginald (Suzanne Dion), Charles (Michèle Lejars). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Perreault et Bélanger. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, C.P.63, Rivière-du-Loup, G5R 3Y7. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la