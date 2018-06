PATRY, René



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur René Patry survenu le 11 juin 2018 à l'Hôtel-Dieu de Lévis à l'âge de 70 ans. Il était le fils de feu monsieur Albert Patry et de feu madame Alice Langlais et l'époux de madame Louise Lemieux. Il demeurait à Beaumont. La famille accueillera parents et amis à lasamedi le 23 juin 2018 de 9h à 10h55.Il laisse dans le deuil son épouse: madame Louise Lemieux; ses enfants: Marie-Josée son fils William, Dominic, Jérôme (Karine Girard) et leurs enfants: Mégane, Jade et Samuel, ses frères et sœurs: feu Denise (feu Claude Thibault), Pierrette, feu Jean-Marc, Nicole, Clément (Linda Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Réjeanne (feu Edgar Lapointe), Maurice (Lisette Gamache), feu Michel, Monique (Clément Audet), Claire (Vianney Fournier), Gaétan (Raymonde Chabot), Clermont, Jacynthe (feu André Laflamme), Jocelyne (Luc Godbout); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s ainsi que ses fidèles clients du garage René Patry. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 Avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des enveloppes seront disponibles à l'église de Beaumont. La direction des funérailles a été confiée à la Résidence funéraire