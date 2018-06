MORISSETTE, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gaston Morissette, époux de dame Denyse Moffet, fils de feu monsieur Alfred Morissette et de feu dame Adèle Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denyse, son fils Guy, ses filles: Christiane (Bruno Grenier) et Danièle (Rémi Paquet); ses petites-filles adorées: Vicky Paquet (Maxime Couture), Mélissa Paquet (Dominic Pouliot) et Stéphanie Paquet (Kevin Plamondon); ses deux filleules: Karine Légaré et Stéphanie Paquet. Il était le frère de: feu Alfred Morissette (feu Ghislaine Allard), feu Henri Morissette, feu Marie-Ange Morissette (feu Magela Laroche), feu Ernest Morissette (Monique Bédard), feu Yvette Morissette, feu Lucien Morissette (feu Eva Ruelle), Bernadette Morissette (Gaston Laverdière), feu Thérèse Morissette (feu Raymond Talbot), feu Fernand Morissette et feu Jean-Claude Morissette (Rita Ratté). Il était le beau-frère de: feu Marcel Moffet, feu Jeannine Moffet, feu André Moffet, Daniel Moffet (Christiane Dorval) et Thérèse Moffet (Martin Huot). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Son épouse tient à remercier le Dr Benoit Guay en ORL, Patrick Boutin des soins respiratoires de l'IUCPQ, Véronique Labrie des soins palliatifs du CLSC et l'équipe des soins palliatifs du 4,400 de L'HDQ pour leur excellent travail. Un merci spécial à Christiane et Danièle, ses filles, ainsi qu'à Stéphanie, sa petite-fille, pour les bons soins qu'elles lui ont prodigués durant les dernières semaines à son retour à la maison qui l'ont rendu tellement heureux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Soins palliatifs de L'Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél.: 418-525-4385 ou à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, Tél.: 1-866-343-2262 ou 514-861-9227.