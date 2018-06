HUOT, Raymond



À la Résidence Côté Jardins, le 17 juin 2018, à l'âge de 88 ans, s'est éteint doucement monsieur Raymond Huot des suites d'une longue maladie, époux de dame Denise Beaudet, fils de feu Edgar Huot et de feu Marie-Anne Bilodeau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Dr Anne (Dr Jean Deschênes) et Martin (Sylvie Khandjian); ses petits-enfants qu'il aimait tant: Catherine, Louis, Isabelle, Sahel, Alizé, Sevan et Lou. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: feu Sr. Françoise, feu Marcel (feu Georgette Bouchard), feu Madeleine (feu Pamphile Carrier), Jean-Louis (feu Roseline Bélanger), Sr Suzanne, Sr. Denise et Gilles. Vont aussi le regretter, ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marc-André (feu Marcelle Desjardins), Pierrette (feu Rosaire Lauzon), feu Rolande (Frank Zera), feu Robert (Colette Auger), Estelle (feu Florian Robitaille), feu Conrad (Réjeanne Beaulieu), Isabelle (Yvan Robitaille), Louise (Dr. Gabriel Gosselin) et Léo (Thérèse Gauvin) ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis. La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance au personnel soignant de la Résidence Côté Jardins pour la qualité et les bons soins prodigués durant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Oeuvres Jean Lafrance, 1390, Route de l'Aéroport, Québec, G2G 0L6, Tél : 418-681-3883. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.