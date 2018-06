PAINCHAUD, Pierre



À Québec, le 3 juin 2018, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Pierre Painchaud, fils de feu dame Yvonne Thibodeau et de feu monsieur Germain Painchaud. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 12h et sera suiviLes cendres seront déposées au cimetière de St-Félix de Kingsey. Il laisse dans le deuil ses filles: Jade et Karel; la mère de ses filles: Diane Mercure; ses frères et sœurs: Linda, Joan, Alain; sa belle-mère: Micheline Dionne; son grand ami Mario Loranger; ses neveux Darylle et Axel ainsi que plusieurs autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre de Prévention du suicide de Québec, 1310, 1ère Avenue, Québec (Québec), G1L 3L1, tél.: 418 683-0933, téléc. : 418 683-5956, site Internet : www.cpsquebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.