Golf : Une troisième victoire en carrière pour Tim Alarie

Jouant de brillante façon tout au long de l’Invitation Desjardins, Tim Alarie a signé la troisième victoire de sa carrière sur le circuit Canada Pro Tour, jeudi, au club de golf Hawkesbury.

Le professionnel du club de Saint-Jérôme a terminé la dernière journée avec une carte de 68 et a complété le tournoi avec un pointage de 135 (-9). Il a ainsi devancé les Ontariens Brian Churchill-Smith et Lucas Kim par trois coups.

Dave Lévesque (Château Bromont) s’est emparé du quatrième échelon à égalité avec l’Américain Jake Scott, de Strongsville, en Ohio et de l’Ontarien Brendan Leonard, meneur au terme de la première journée.

En plus de la bourse de 7 000$, le champion a obtenu une exemption en vue de l’Omnium Placements Mackenzie qui aura lieu au club Elm Ridge au début septembre.

Alarie a résisté aux poussées de Churchill-Smith, Lévesque et Kim qui ont pris d’assaut le neuf de retour. Après avoir retranché deux coups à la normale au premier neuf, Alarie a aligné sept normales consécutives entre ses oiselets aux premier et 18e trous. En deux jours, il n’a commis qu’un seul boguey.

«Je joue présentement le meilleur golf de ma carrière, a dit Alarie. Retrancher neuf coups à la normale en deux rondes est une première pour moi. Je ne m’y attendais pas, surtout contre un plateau aussi relevé et sur un parcours assez difficile.»

Pour sa part, Lévesque était à égalité avec Alarie à moins-8 après 15 trous. Celui-ci a cependant commis un boguey au 16e et un double boguey au 17e.

«Nous nous sommes livré une belle bataille, a dit Alarie. Nous avons passé la journée à nous encourager mutuellement.»

En plus d’Alarie et de Lévesque, trois autres golfeurs du Québec ont terminé parmi les 20 premiers. Iannick Lamarre et Vincent Blanchette, tous deux de Pinegrove, partagent le 12e rang à 142 (-2) tandis que Daniel Santerre (Saint-Raphaël) termine 19e avec la normale 144.