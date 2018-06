Guerrero attendu jeudi soir

C’est jeudi soir que Vladimir Guerrero effectuera le lancer protocolaire avant le match ultime de la série contre les Aigles. La dernière grande vedette des Expos de Montréal, qui sera intronisée au Temple de la renommée du baseball le 29 juillet à Cooperstown, procédera à une séance de photos avec les amateurs à 17 h 30 dans la zone famille aménagée derrière le premier but.

Son passage annoncé a éveillé un souvenir dans la tête du lanceur Karl Gélinas, ancien espoir des Angels d’Anaheim, qui a côtoyé le Dominicain durant un camp d’entraînement avec l’équipe californienne au milieu des années 2000.

« On avait une série à la fin du camp contre les Dodgers et les Giants, et j’avais joué les trois matchs. En tant qu’amateur des Expos, d’être dans le même uniforme et le même vestiaire que lui, c’était wow ! » a lancé le vétéran de 34 ans.

St-Louis inflexible

Même s’il avoue s’ennuyer de l’esprit de groupe qu’il retrouvait dans le vestiaire de ses équipes de baseball, Philippe Craig-St-Louis n’a pas l’intention d’utiliser de nouveau son gant sur une base permanente. La recrue de l’année en 2017 chez les Capitales prête main-forte à son ancienne équipe le temps de la série à domicile, cette semaine.

« L’an dernier, je voulais jouer pour avoir du plaisir après une dernière année qui s’était moins bien passée à l’université. Cette année, je voulais travailler. Puis, j’ai ma blonde, mon chien et mon jumelé, j’ai passé un peu à un autre chose. J’ai remplacé quelques fois dans une ligue senior, sans plus », a mentionné celui qui espère être recruté par la GRC.