Impact: pas de Nacho, pas de party

Rémi Garde a répété jeudi à l’entraînement de l’Impact de Montréal qu’il voulait plus d’opportunisme de la part de ses joueurs.

C’est que quand Ignacio Piatti ne marque pas, l’Impact ne marque pas, tout simplement. Les chances sont là pour les autres joueurs à caractère offensif du contingent, même sur la route, mais l’Impact ne les saisit pas.

Les statistiques faméliques de Matteo Mancosu et d’Anthony Jackson-Hamel n’aident en rien la cause bleue, blanche et noire. En cinq départs et un total de neuf matchs, Mancosu n’a cadré que deux tirs – l’un d’eux a été converti en but. Jackson? C’est deux buts sur six tirs cadrés en 12 rencontres, dont cinq titularisations.

Est-ce un manque de confiance?

«Ce que j’aimerais qui change, c’est l’efficacité, a souhaité Garde. Je le maintiens : dans le jeu, on a toujours eu beaucoup d’occasions, de situations où on pouvait marquer.

«Il n’y a pas de raison qu’ils n’aient pas la confiance. Jackson et Matteo ont alterné et ont eu les possibilités de montrer, de concrétiser... Après, c’est une position qui n’est pas toujours évidente.»

Un joueur qui marque à part «Nacho», c’est Jeisson Vargas, auteur de quatre buts sur 11 frappes cadrées en 13 parties, dont 10 départs.

Mais voilà, lors du dernier match contre l’Orlando City SC, le Chilien a quitté prématurément sur blessure à un genou après 33 minutes. Il ne sera pas disponible pour cette rencontre face à Orlando samedi et peut-être plusieurs semaines par la suite.