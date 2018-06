Ironman 70.3 Mont-Tremblant: le «mental blindé» d’un père de six enfants

MONTRÉAL | Au bout du téléphone, son accent du Saguenay le rend déjà fort sympathique. Au fil de la discussion, Régis Girard se montre aussi terre à terre qu’extraordinaire.

«Il n’y a rien d’infaisable là-dedans, dit-il, à propos du prochain défi qu’il s’apprête à relever, ce dimanche, soit l’Ironman 70.3 de Tremblant. Il faut aimer ça, il faut faire en sorte que ça devienne un jeu.»

Ce père de six enfants, propriétaire d’un garage à Chicoutimi, tentera de parcourir 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.

«Personnellement, j’ai un mental blindé. J’ai toujours le grand sourire, même quand mon corps devient un peu tout croche», mentionne-t-il.

«Mon but, c’est de finir la course, ajoute celui qui a déjà quatre épreuves Ironman à son actif en plus d’avoir complété l’Ultra-Trail Harricana, dans Charlevoix. Mais présentement, je ne suis pas dans mes années de performance.»

On peut le comprendre avec ses six enfants, qui ont entre cinq mois et 12 ans.

«Je veux intégrer le sport dans ma famille comme mode de vie, poursuit-il. Souvent, on fait des sorties. L’hiver, par exemple, on fait de la raquette et j’embarque les plus jeunes sur mon dos.»

Même pour ce week-end à Tremblant, le papa-mécano s’assure d’intégrer tout le monde.

«J’ai modifié un minibus et on monte là-bas en famille», précise-t-il.

Sans oublier l’apport de sa femme Valérie Larouche, Régis se montre définitivement un bel exemple à suivre pour Annabelle, 12 ans, Rosalie, 9 ans, Émile, 6 ans, Florence, 5 ans, Romy, 2 ans, et le petit Léo, cinq mois.

En bref

Trois courses ont lieu à Tremblant au cours du prochain week-end, soit le sprint et le 5i50, samedi, puis l’Ironman 70.3, dimanche. Uniquement dans cette dernière catégorie, on compte environ 3500 athlètes provenant d’une vingtaine de pays.