Journée sans stress

Laissez-moi souhaiter une bonne journée aux membres des Réseaux CAA-Québec (automobile, voyage, habitation et assurances) qui participeront aujourd’hui à leur tournoi de golf annuel au club de golf de Victoriaville ou à leur randonnée à vélo dans les Bois-Francs. À lui seul, le réseau des garages recommandés au Québec compte 420 garages, ateliers et concessionnaires.

Nouveau joueur à la Baie de Beauport

Photo courtoisie

Bravo à François Chouinard qui vient de se joindre à l’équipe de la Baie de Beauport à titre de directeur des ventes corporatives. Jusqu’à tout récemment, François était directeur des ventes du Village Vacances Valcartier.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Fernand Imbeault et Jeannine Guérard, de l’arrondissement Beauport, à Québec, célèbrent officiellement aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. L’événement a été souligné samedi dernier en compagnie de parents et amis. Le couple, toujours aussi amoureux, a 3 fils (Daniel, Pierre et Mario) et 3 petits-enfants (Vanessa, Gabriel et Marianne). Félicitations pour vos noces de diamant !

79 ans de service

Photo courtoisie

Odette Blondeau (à l’arrière) et Suzanne Gingras (devant sur la photo) qui cumulent respectivement 38 ans et 41 ans de service prennent une retraite bien méritée aujourd’hui. Elles ont fait carrière à l’hôpital Ste-Monique des Saules, centre d’hébergement de soins de longue durée, situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel. Certes, leurs collègues vont s’ennuyer d’elles, mais Odette et Suzanne ne chômeront pas avec, semble-t-il, tous les projets qu’elles ont chacune de leur côté. Bonne retraite Mesdames !

Fondation Madeli-Aide

Photo courtoisie

Les deux soupers au homard au profit de la Fondation Madeli-Aide, tenus les 13 et 14 juin à Québec et Montréal à bord du CTMA Vacancier, ont permis de récolter 250 000 $ qui seront remis en bourses à des étudiants madelinots devant quitter les Îles-de-la-Madeleine pour poursuivre leurs études et au soutien de projets dans les écoles des Îles pour encourager la réussite et la persévérance. De gauche à droite, sur la photo : Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine ; Philippe Couillard, premier ministre du Québec ; Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et coprésident d’honneur ; Line Cormier, présidente de la Fondation Madeli-Aide ; Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine ; et Jean-Pierre Léger, président de la Fondation St-Hubert et vice-président du CA de la Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger, et coprésident d’honneur.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jacques Duval (photo), chroniqueur automobile, 84 ans... Bianca Gervais, comédienne et actrice québécoise, 33 ans... Prince William, fils aîné du prince Charles et de la princesse Diana, 36 ans... Juliette Lewis, actrice américaine, 44 ans... Lucien DeBlois, joueur de hockey (1977-92), avec les Nordiques de 1989 à 1990, 61 ans... Michel Pigeon, ingénieur, professeur, administrateur et homme politique québécois (ex-député de Charlesbourg), 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 juin 2016. Pierre Lalonde (photo), 75 ans, chanteur et animateur vedette de Jeunesse d’aujourd’hui dans les années 1960... 2015. Tony Longo, 53 ans, acteur américain... 2014. Jimmy C. Newman, 86 ans, l’interprète du succès Lâche pas la patate... 2013. Yvon Verreault, 58 ans, ailier droit qui avait joué deux matchs avec les Nordiques du Maine (1974-1975)... 2012. Richard Adler, 90 ans, parolier, compositeur et producteur américain (Broadway).