Kaitlyn Weaver et Andrew Poje renoncent au Grand Prix de l’ISU

Les patineurs artistiques canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ne participeront pas aux compétitions du circuit du Grand Prix de l’Union internationale de patinage (ISU) cette saison.

«À la suite d’un long processus de réflexion analytique approfondi, nous avons décidé de ne pas participer à la saison du Grand Prix. Nous prévoyons être de retour à la compétition pour les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire, en janvier. Nous vous remercions de votre compréhension et de nous permettre de faire évoluer notre carrière dans notre intérêt», ont-ils déclaré dans un communiqué diffusé jeudi.

«Au cours des 12 dernières années, nous nous sommes engagés à 100 % à devenir des champions de danse sur glace, représentant notre pays sur la scène internationale et profitant de ce parcours incroyable, parsemé de défis et d’accomplissements, ensemble à chaque étape de notre chemin. La saison dernière nous a procuré les plus incroyables souvenirs, dont notre classement sur le podium aux Championnats du monde. La réalisation de cet exploit nous a donné le temps et l’occasion de songer à la façon dont nous aimerions poursuivre notre carrière de patinage», ont ajouté les médaillés de bronze aux Mondiaux présentés à Milan plus tôt cette année.

Poje et Weaver comptent trois médailles à vie aux Mondiaux.