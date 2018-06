La Baie de Beauport mise sur la musique et les sports nautiques

La Baie de Beauport mettra l’accent sur la musique et les sports nautiques cet été avec la venue de 14 artistes de la relève et un nouveau parcours d’entraînement pour les triathloniens.

La saison estivale est officiellement lancée sur le site de plaisance de Beauport qui dévoilait sa programmation jeudi. Après avoir accueilli des milliers de spectateurs pour Mumford & Sons en 2016, la Baie de Beauport renouera avec les concerts musicaux, en misant cette fois sur la relève musicale de Québec. Des spectacles seront offerts gratuitement tous les samedis de l’été et à l’occasion de quatre «jeudis festifs».

Photo Jean-François Desgagnés

«On préfère la récurrence, donc une belle programmation constante à chaque semaine. [...] On va bâtir notre notoriété musicale, comme ça, en partant de la base, au lieu de tout miser sur un gros événement», indique le directeur général, Martin Genois. Une programmation qui pourrait ouvrir la porte, dans les prochaines années, à des spectacles d’envergure.

Photo Jean-François Desgagnés

«On a un site extraordinaire pour accueillir de grands événements, c’est juste que dans notre plan de match, on s’est dit : "on va attaquer ça différemment". On fait un pas en arrière, puis on va construire cette habitude-là, puis oui, éventuellement, vous allez revoir de grands événements», prédit celui qui est en poste depuis près d’un an.

Photo Jean-François Desgagnés

Nautisme

Parmi ses autres priorités cet été, Martin Genois affirme vouloir redonner aux sports nautiques leurs «lettres de noblesse» à la Baie de Beauport.

Un nouveau corridor de nage en eau libre permettra aux triathloniens de la région de s’entraîner à même le fleuve Saint-Laurent grâce à un partenariat avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Les amateurs de ce sport ont également rendez-vous le 23 septembre, alors que le site accueillera pour la première fois le Triathlon de Beauport.

Photo Jean-François Desgagnés

La Baie de Beauport a aussi confirmé le retour des concours de voiliers et de ses cours de voile.

Photo Jean-François Desgagnés

«On va mettre l’accent sur la qualité de nos embarcations, sur la qualité de nos services, on va prendre soin de nos membres, c’est vraiment une priorité pour nous», promet M. Genois.

Nouveaux aménagements

La Baie de Beauport a par ailleurs procédé à des réaménagements sur sa plage afin de concentrer les services autour d’une nouvelle terrasse. S’y trouvent notamment le camion de cuisine de rue, le bar laitier, le bar Disaronno et une boutique revampée permettant la location d’équipements.

Photo Jean-François Desgagnés

Des changements que les visiteurs pourront constater dès dimanche, alors que l’accès au site sera exceptionnellement permis gratuitement. Si les conditions le permettent, la journée marquera le début de la baignade dans le fleuve, de retour pour une troisième saison.