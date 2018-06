La Caisse de dépôt injecte 50 millions $ dans Pomerleau

Le constructeur beauceron Pomerleau s’allie à la Caisse de dépôt et placement pour assurer son expansion. Le bas de laine des Québécois a investi 50 millions dans l’entreprise, jeudi, devenant ainsi actionnaire minoritaire de la société.

Avec ces 50 millions $, la Caisse a l’intention d’appuyer l’entreprise dans l’exécution de son plan stratégique de croissance qui doit être déployé « au cours des prochaines années », précisent les nouveaux partenaires dans un communiqué de presse.

Il n’a pas été possible de connaître la taille de la participation de la Caisse dans l’actionnariat de la société.

Fondée en 1964 et toujours détenue par la famille Pomerleau, l’entreprise éponyme a aujourd’hui un chiffre d’affaires avoisinant les deux milliards $ par an. Comme il s’agit d’une société privée, elle ne publie par ailleurs aucun résultat financier.

Avec neuf bureaux à l’échelle du pays, Pomerleau souhaite maintenant poursuivre sa stratégie de croissance, appuyée par la Caisse, que ce soit au moyen d’acquisitions ou de l’ouverture de nouveaux bureaux.

Modernisation

Les fonds permettront à Pomerleau de poursuivre sa modernisation, en s’équipant de meilleurs outils et en utilisant de façon plus efficace les nouvelles technologies, qui reposent notamment sur la modélisation des données (BIM), la robotique, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, note l’entreprise.

« Nous sommes ravis de l’arrivée de la Caisse à titre d’actionnaire, une étape importante pour concrétiser notre plan stratégique de déploiement », a affirmé le président et directeur général de Pomerleau, Pierre Pomerleau.

« En plus de nous permettre de demeurer à l’avant-garde, nous pourrons, grâce à l’appui de la Caisse, viser des nouvelles occasions de croissance afin d’accroitre notre positionnement parmi les leaders canadiens de l’industrie de la construction, d’un océan à l’autre. »

La prise de participation de la Caisse « s’inscrit dans (sa) volonté d’appuyer la croissance des entreprises québécoises vers de nouveaux marchés », note quant à lui le premier vice- président, Québec de la Caisse, Christian Dubé.

« En plus d’appuyer l’entreprise dans ses efforts numériques, nous pourrons mettre au service de Pomerleau notre expertise en matière d’expansion d’entreprise afin de l’accompagner dans son développement. »

Pomerleau, qui compte plus de 150 chantiers à travers le pays, possède également l’entreprise d’ébénisterie Beaubois, en plus d’être copropriétaire du spécialiste de la construction de parcs éoliens Borea. Elle dispose de près de 1000 employés en plus de milliers de travailleurs à taux horaire dans ses chantiers.