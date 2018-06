«Crise majeure»: la directrice de l’école de l’Arc-en-ciel réaffectée

À la suite d’une « crise majeure » dénoncée par des parents à l’école de l’Arc-en-ciel, située dans le secteur de Lac-Saint-Charles, la directrice a été affectée dans une autre école et la mise en œuvre d’un plan d’action est en cours, indique la commission scolaire.

« On a l’impression que ça survient trop peu, trop tard, à quelques jours de la fin de l’année scolaire. La confiance n’est pas revenue », affirme Annie Lévesque, mère de deux enfants à l’école de l’Arc-en-ciel.

« On veut y croire »

Mme Lévesque et son conjoint, Étienne Tremblay, veulent maintenir la pression et profiter de l’été pour mobiliser les parents de l’école via un groupe Facebook. Ils prévoient réclamer une rencontre avec la commission scolaire à la rentrée, afin d’obtenir une présentation détaillée des mesures prévues au plan d’action.