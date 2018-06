La popularité de Trump dans les bas-fonds... au Canada

TORONTO | Contrairement aux Américains, les Canadiens sont fort peu nombreux à avoir une opinion positive du président Donald Trump, montre un sondage réalisé dans la foulée de l'imposition de surtaxes sur l'acier et l'aluminium et de l'échec du sommet du G7.

Selon le coup de sonde mené par la firme torontoise Campaign Research et publié mercredi, 81 % des Canadiens «désapprouvent» la présidence de Donald Trump, en hausse de 5 % depuis septembre 2017. À l'opposé, seuls 11 % des répondants ont dit voir d'un bon oeil le travail du président américain.

Ce désaveu de M. Trump au Canada tranche nettement avec sa popularité aux États-Unis. Selon un sondage Gallup publié plus tôt cette semaine, 45 % des Américains appuient maintenant le travail du président, ce qui ramène son taux de popularité au niveau qu'il était lors de son arrivée à la Maison-Blanche.

La renégociation ardue de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et, plus récemment, l'imposition de tarifs douaniers de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium semblent avoir teinté l'opinion des Canadiens. Plus de deux personnes sur trois (72 %) ont dit croire que les politiques de Donald Trump nuisent à l'économie américaine, tandis que 74 % des répondants ont affirmé être d'accord avec l'idée d'Ottawa de répliquer en imposant des tarifs sur des centaines de produits provenant des États-Unis.

La qualité de la relation entre le premier ministre Justin Trudeau et le président Donald Trump préoccupent aussi 61 % des Canadiens. M. Trump a récemment qualifié M. Trudeau de «malhonnête» et de «faible» quelques heures après la fin du sommet du G7, en annonçant que les États-Unis retiraient leur approbation du communiqué final de l'événement. Il réagissait ainsi aux propos du premier ministre, qui avait réitéré que les tarifs imposés sur l'acier et l'aluminium canadiens au nom de la sécurité nationale étaient «insultants».

Le sondage a été mené auprès de 1579 adultes canadiens du 15 au 18 juin. La marge d'erreur est de 2,5 %, 19 fois sur 20.