Le Québec est en déficit de natalité vous plaisez-vous à dire fréquemment. Pour y palier et provoquer le goût de la maternité chez les femmes, il semblerait que certains politiciens pensent à réinstaurer la prime à l’enfant pour favoriser un certain baby boom. Souvenez-vous dans les années 90 quand le gouvernement donnait 7000$ pour un premier enfant et 5000$ pour les suivants. Comme préposé téléphonique à Revenu Canada à cette époque, je peux vous garantir que les familles qui s’en prévalaient étaient majoritairement parmi les plus démunies financièrement. Et selon mon expérience, elles étaient loin d’être toujours aptes à être parents. Avoir un enfant pour arrondir ses fins de mois, c’est selon moi indécent, mais quand on tire le diable par la queue, c’est tentant. Plutôt que du comptant, pourquoi pas offrir des services plus nombreux, un plus grand nombre de places en garderies et en CPE ainsi que de l’aide directe aux parents? Tout le monde serait alors gagnant. Les enfants tout autant que leurs parents.

Michel Favreault

Effectivement en 1988 le premier Ministre Robert Bourassa avait instauré le principe d’une prime à l’enfant. C’était 500$ pour le premier et le deuxième, et 3000$ pour les autres. Ce programme fut supprimé par le PQ en 1997. Mais contrairement à ce que vous affirmez, la recherche d’un économiste de l’Université de Toronto a conclu qu’il y avait eu une hausse du taux de fécondité de 10% pour un premier enfant, de 13% pour un deuxième et de 25% pour les deux enfants et plus.