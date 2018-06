Impact: la transformation d'Evan Bush

Depuis qu’il est le gardien partant de l’Impact, Evan Bush a ses détracteurs. Mais on peut lui reprocher bien peu de choses cette saison, il est pratiquement un homme transformé.

Dans une saison qui s’est amorcée difficilement pour le Bleu-blanc-noir, le gardien de 32 ans est l’un des rares rayons de soleil.

Avec une défensive qui a accordé 31 buts, la pire performance de la MLS sur un pied d’égalité avec Orlando et San Jose, Bush a vu une quantité phénoménale de ballons.

« Il a eu beaucoup, beaucoup trop de situations qui l’ont mis en évidence. Globalement, sa présence et ses prestations sont très rassurantes pour l’équipe », a d’ailleurs mentionné l’entraîneur Rémi Garde.

Au sommet

Avec les largesses défensives de l’équipe, il n’est donc pas étonnant de le voir au sommet de certaines catégories statistiques de la MLS.

Il est premier pour le nombre de tirs reçus avec 104, 20 de plus que son plus proche rival, Nick Rimando, de Real Salt Lake.

Il est aussi au premier rang pour le nombre d’arrêts avec 74, 14 de mieux que David Bingham, du Galaxy de Los Angeles.

À titre de comparaison, Bush a réalisé 84 arrêts en 33 matchs en 2017, il n’en a joué que 16 jusqu’à maintenant cette saison. C’est dire à quel point il a vu des ballons.

Et pourtant, son pourcentage d’arrêt se situe à 71,2 %, ce qui le place au 8e rang parmi les gardiens ayant disputé plus de dix matchs. Et encore, trois des gardiens qui le devancent ont une moyenne inférieure à 72 %, de sorte qu’il est à quelques dixièmes du top 5.

L’influence de Bats

Il y a plusieurs raisons qui expliquent l’efficacité accrue du gardien, mais aucune n’est plus importance que l’arrivée de Joël Bats comme entraîneur des gardiens. Le vétéran français a transformé Bush en machine efficace.

« On était intéressés à rendre mon jeu de pieds plus rapide, je me sens maintenant plus agile et plus explosif dans mes déplacements », admet Bush sans détour.

L’approche de Bats sur le terrain est différente et met clairement l’accent sur les situations de match.

« À l’entraînement, il est fantastique par son intensité et la concentration qu’il exige parce que je suis comme ça, alors les choses ont rapidement cliqué entre nous.

« Il ne fait pas tellement appel aux mannequins ou aux obstacles, il se sert du jeu de pieds pour nous placer dans des situations qu’on va rencontrer lors des matchs. »

Des changements

Mais Bush a sa part du mérite parce qu’il a fait des changements dans sa vie qui lui permettent de devenir meilleur.

« J’ai mis des efforts sur mon corps cette année, je suis plus mince que j’étais. J’ai perdu un peu de poids. Avant, mon poids idéal était autour de 188 à 190 livres et maintenant, je pèse 182 ou 183 livres. J’ai changé mon alimentation. Je n’étais pas gras, mais j’ai enlevé du poids », confie Bush, qui est pourtant le joueur le plus en forme de l’équipe.

« Quand on change d’entraîneur, on veut des choses différentes de toi, alors il faut s’inspirer un peu de tout ce qui a parsemé ton parcours pour trouver un bon équilibre », a-t-il ajouté.

S’entraîner autrement

Maniaque d’entraînement, le gardien américain a également changé sa méthode de travail afin qu’elle cadre avec les intentions de Bats.

« Quand Joël et moi avons parlé avant le début de la saison et qu’il m’a expliqué la façon dont il voulait que je joue, je savais que je devais changer des choses au gymnase », a reconnu le gardien américain.

« J’ai dû m’ajuster et de bien des façons, ç’a été facile de retirer des trucs de mon programme plutôt que d’en ajouter.

« Plutôt que de faire des poids pour le haut du corps ou pour le bas du corps, je me suis concentré sur des exercices qui me rendent plus rapide et explosif et qui me permettent de me déplacer plus rapidement. »