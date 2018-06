Le gouvernement libéral a réitéré son appui indéfectible au projet de tramway à Québec, hier, fermant ainsi la porte à celui de métro aérien. La CAQ, elle, l’a entrouverte tout en se méfiant de « ce qui est trop beau pour être vrai ».

Questionné sur le projet de métro aérien du consortium PwC-Arup-Solutrans-Loctrans dévoilé dans nos pages récemment, le ministre responsable de la région de Québec, Sébastien Proulx, a d’abord rappelé qu’aucune présentation n’avait été effectuée au gouvernement. Il a ensuite fait sa profession de foi envers le projet de tramway et trambus évalué à 3 G$.

« Je pense qu’on a un excellent projet qui a un haut niveau d’acceptabilité, qui est en réflexion depuis de nombreuses années parce qu’il est la composition de plusieurs recherches, études et réflexions faites par la Ville. Le Conseil du trésor a reconnu la qualité du projet et des estimations, il est à l’aise avec le plan d’affaires proposé par la Ville de Québec ; alors de notre côté, on ne reculera pas sur un projet aussi important », a-t-il déclaré lors d’une mêlée de presse à l’hôtel de ville de Québec.

Rappelons que le projet controversé de métro aérien, évalué à 700 millions $ de moins que le tramway par le consortium, prévoit un réseau de 61 km qui couvrirait un territoire beaucoup plus vaste, sur la Rive-Nord comme sur la Rive-Sud.

Invitation aux promoteurs

Le député caquiste Éric Caire, dont le parti aspire au pouvoir, a quant à lui manifesté une certaine ouverture, même si son parti appuie toujours officiellement le projet actuel de transport collectif structurant.

« On ne ferme pas la porte. Ceci étant dit (...), c’est trop beau pour être vrai. Je pense que le fardeau de la preuve est sur les épaules de l’entreprise qui fait cette proposition-là. On en sait très peu. Ça semble quasi miraculeux », a-t-il nuancé, invitant le consortium à effectuer une présentation publique à Québec.

« Pour l’instant, je pense que ça soulève plus de questions que de réponses », a-t-il ajouté. « Les entreprises auxquelles on fait référence sont des entreprises crédibles, sérieuses. Maintenant, ce qui m’interpelle, c’est qu’on a présenté le projet à un fonctionnaire et non aux décideurs. Déjà, c’est assez inhabituel comme démarche. On n’a pas présenté le projet au maire, ça soulève des questions. »

Le cabinet du maire sollicité

Le porte-parole du consortium, Louis Aucoin, affirme que le cabinet du maire a bel et bien été sollicité par le biais de Carl Viel de Québec International.

Louis Côté, le chef de cabinet, a alors référé M. Viel et Jean O’Keefe de Solutrans au responsable des grands projets Charles Marceau. L’attaché de presse du maire, Paul-Christian Nolin, confirme la chose.

Cependant, il répète qu’un « faux prétexte » a été invoqué pour l’obtention d’une rencontre, soit l’implantation d’une usine d’assemblage de sections de monorail et non d’un réseau pour Québec et Lévis.

« C’est tout à fait faux », affirme M. Aucoin, qui représente les intérêts de Jean O’Keefe (Solutrans). Le sujet d’une telle usine a été mentionné, mais à l’évidence il aurait été inutile de faire une rencontre sur ce seul sujet sans qu’un projet de métro aérien y soit associé. »

Avantages et inconvénients d’un monorail

(selon la Ville de Québec)

Avantages

Silencieux et non polluant

Forte capacité

Moderne, fiable et confortable

Circule à l’abri de la congestion routière

Inconvénients

Intégration visuelle

Transformation du paysage urbain

Nécessite la construction d’infrastructures aériennes et de stations de fort gabarit (beaucoup d’acquisitions nécessaires dans les centres urbains)

Accessibilité des stations surélevées

Coûts de construction élevés

Source : Extrait d’une note technique rédigée par le « Bureau d’étude SRB » de la Ville de Québec le 10 décembre 2017

Pas question de céder aux « pressions »

« On n’acceptera pas de se faire pousser dans le dos par un promoteur », prévient Régis Labeaume qui a officiellement porté plainte à l’UPAC.

Le maire de Québec a confirmé, hier, que la Ville était déjà en contact avec l’Unité permanente anticorruption au sujet du projet controversé de métro aérien qui n’a aucune chance de se concrétiser sous son règne.

M. Labeaume a également encensé son responsable des grands projets, Charles Marceau, même si ce dernier n’a jamais cru bon de l’informer de l’existence du projet ou même de la tentative de corruption alléguée aujourd’hui par la Ville.

La rencontre litigieuse entre M. Marceau et le représentant de Solutrans, Jean O’Keefe, s’est pourtant déroulée il y a plus de neuf mois.

« Il n’avait pas (à partager l’information), ce n’était pas sérieux. M. Marceau a bien fait de tout arrêter ça quand il s’est fait faire une proposition d’avoir un contrat de gré à gré, il a eu le meilleur réflexe de tout fermer ça, de ne plus jamais les rencontrer parce que c’était illégal », a insisté le maire.

« Il n’y a pas un promoteur au Québec qui va nous pousser dans le dos en utilisant les médias, c’est ce qu’ils ont tenté de faire ; alors finalement, on a décidé de mettre fin à ça et d’envoyer ça à l’UPAC, puis ils s’expliqueront à l’UPAC », a-t-il lâché lors d’un point de presse à la Base de plein air de Sainte-Foy.

100 M$ par kilomètre

Le maire a par ailleurs dévoilé une note technique interne de douze pages, hier, au sujet des projets de monorail qui ont fait l’objet d’une analyse d’opportunité par le bureau de projet du défunt SRB.

En décembre 2017, la Ville en arrivait à la conclusion qu’il en coûterait plus ou moins 100 millions $ par kilomètre pour aménager ce type d’infrastructure, loin des chiffres avancés par les promoteurs du métro aérien.

La Ville a utilisé comme base de comparaison le Skytrain à Vancouver, la Ligne 3 de Scarborough à Toronto ainsi que les monorails de Las Vegas et Newark (États-Unis), São Paulo (Brésil) et Riyad (Arabie saoudite).

Québec serait « défigurée »

Même si la Ville reconnaît qu’un monorail présente des avantages (voir tableau), Régis Labeaume estime qu’il est impensable de « défigurer une ville du patrimoine mondial en bâtissant des kilomètres de tracel de béton ».