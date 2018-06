Les Capitales tonnent devant Guerrero

Peut-être inspirés par la présence de Vladimir Guerrero dans les gradins du stade Canac, les Capitales ont sonné leur réveil offensif pour éviter le balayage face aux Aigles de Trois-Rivières, l’emportant par 5-4, jeudi soir, avant d’entreprendre un bref voyage au New Jersey.

Même si la venue d’une légende comme Vladimir Guerrero ne se fait pas sans délier les cordons de la bourse, le président des Capitales, Michel Laplante, estime que le jeu en vaut la chandelle. « Si on couvre nos coûts et que tout le monde est content, on est contents. »