Les Capitals et les Golden Knights s'affronteront le 10 octobre

Les amateurs de hockey n’auront pas à attendre bien longtemps avant de revoir un match entre les deux équipes impliquées dans la récente finale de la Coupe Stanley puisque les Capitals de Washington, champions en titre, recevront la visite des Golden Knights de Vegas, le 10 octobre.

C’est l’un des constats effectués à la suite de la publication du calendrier complet de la Ligue nationale de hockey, jeudi.

Les Capitals rendront par ailleurs visite à leur ancien entraîneur Barry Trotz, maintenant avec les Islanders de New York, le 26 novembre. Trotz devra par ailleurs attendre jusqu’au 18 janvier 2019 avant de renouer avec les partisans des Capitals, à Washington.

Les partisans des Sénateurs d’Ottawa entoureront probablement les dates du 11 et du 19 novembre sur leur calendrier. Les «Sens» devraient affronter pour l’occasion, d’abord à l’étranger et ensuite à domicile, leur ancien coéquipier Mike Hoffman et les Panthers de la Floride.

À propos des Panthers, ils célèbrent cette saison leur 25e anniversaire tout comme les Ducks d’Anaheim.

Les plus malins avanceront que le défenseur suédois Rasmus Dahlin, qui devrait logiquement être repêché au premier rang par les Sabres de Buffalo ce vendredi, aura l’occasion de faire connaissance rapidement avec ses fans. Les Sabres doivent disputer leurs quatre premiers matchs de la saison à domicile, en recevant, dans l’ordre, les Bruins de Boston (4 octobre), les Rangers de New York (6 octobre), les Golden Knights (8 octobre) et l’Avalanche du Colorado (11 octobre).

Événements spéciaux

La LNH avait déjà annoncé la tenue de quelques rencontres, dont la Classique hivernale qui se déroulera au Notre Dame Stadium et qui opposera les Bruins de Boston aux Blackhawks de Chicago.

Les Oilers d'Edmonton croiseront le fer avec les Devis du New Jersey en Suède, le 6 octobre, tandis que les Panthers de la Floride et les Jets de Winnipeg s'affronteront, les 1er et 2 novembre, en Finlande.

Le 64e match des étoiles de la LNH sera présenté le dimanche 27 janvier à San Jose.