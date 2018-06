Les méritas de mi-2018

La première moitié de 2018 est derrière nous, il est temps d’en faire un bilan musical avant de s’attaquer à la saison des festivals en plein air. Alors, sans plus tarder...

Mon album favori

Songs of Praise / Shame

Avec leur air baveux et leurs chansons rock énergisantes, ces cinq jeunes Anglais ont débarqué comme un vent de fraîcheur dans un monde où presque tout tourne autour de la musique urbaine­­­. Un premier album qui décoiffe et annonce de belles choses si le train de Shame reste sur les rails.

Mon album québécois favori Photo courtoisie

Premier juin / Lydia Képinski

Dans la catégorie « premier album duquel se dégagent une créativité et une maturité artistiques étonnantes », la talentueuse Lydia Képinski, gagnante des Francouvertes 2017, est dans une classe à part. Un bijou qui gagne de la brillance au fil des écoutes.

Mon album français favori

À ta merci / Fishbach

Les années 1980 ne cessent d’inspirer la jeune génération d’artistes. Or, peu les ont aussi bien assimilées et remises au goût du jour que Flora Fischbach, auteure-compositrice de Dieppe à la voix éraillée dont le talent éclate au grand jour depuis un an.

Ma surprise

Camila / Camila Cabello

J’avais bien aimé le single Havana, servi comme hors-d’œuvre, mais je ne m’attendais à rien de transcendant de cette Cubano-Américaine tout juste extirpée de la pop préfabriquée de Fifth Harmony. Surprise, il y a des mélodies bien tournées et de la profondeur sur ce premier effort solo.

Ma surprise (2) Photo d'archives, Agence QMI

Vu d’ici / Petula Clark

À 85 ans, avec le soutien de Louis-Jean Cormier et d’Antoine Gratton, la grande voix anglaise a offert l’album québécois le plus surprenant et rafraîchissant de 2018. Comme si travailler en français lui avait donné accès à une sorte de fontaine de jouvence.

Ma déception

Man of the Woods / Justin Timberlake

À l’exception des extraits Say Some­thing et Filthy, il n’y a rien de mémorable ici. De toute évidence, ce créateur possédant une feuille de route presque immaculée en matière de pop et R&B s’est égaré quelque part en forêt.

Ma découverte Photo d'archives, Agence QMI

Hubert Lenoir

À dire vrai, je suis Hubert Chiasson depuis la sortie de l’album du groupe The Seasons. Déjà, son talent de compositeur et d’interprète sautait aux yeux. Devenu Hubert Lenoir à la faveur de son excellent projet solo Darlène­, ce Beauportois qui fait revivre le glam rock s’est métamorphosé sous nos yeux en version québécoise de David Bowie.

Mon vidéoclip favori

This is America / Childish Gambino

Le manifeste le plus percutant contre la violence qui gangrène la société américaine. À grands coups de mitraillette, Childish Gambino tente de secouer les puces de ses concitoyens. Une violence graphique, mais tellement nécessaire.

Mon concert favori Photo d'archives, Agence QMI

Depardieu chante Barbara / Gérard Depardieu

Eh oui, un acteur. Mais sur scène, Depardieu était tellement habité par l’esprit de sa grande amie disparue qu’on oubliait les limites de ses cordes vocales pour se submerger de la poésie intemporelle de Barbara.

La liste de la semaine Les nouveautés Growing Pains - Alessia Cara Fire Flies - Gorillaz Bed - Nicki Minaj avec Ariana Grande The Light is Coming - Ariana Grande avec Nicki Minaj I Don’t Know - Paul McCartney Top 5 Shania Twain (en concert au Centre Bell de Montréal, le 26 juin, et au Centre Vidéotron de Québec, le 28 juin) 1. You’re Still The One 2. Man! I Feel Like a Woman 3. From This Moment On 4. Any Man of Mine 5. That Don’t Impress Me Much Nos suggestions

Everything is Love / The Carters Après avoir détaillé chacun de son côté les turbulences de leur couple sur Lemonade et 4:44, Beyoncé et Jay-Z sont de nouveau en amour et le crient haut et fort. « Faisons l’amour pendant l’été », susurre Beyoncé, qui ose le rap, à son bien-aimé. Au-delà des considérations maritales, voilà du Jay-Z-Beyoncé à son meilleur.