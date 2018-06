L’été est enfin arrivé sur les terrasses du Parvis

À quelques heures du congé de la fête nationale qui marque traditionnellement l’arrivée de l’été, les gens d’affaires de Saint-Roch ont célébré l’ouverture officielle de la place Pixel et des terrasses du Parvis, jeudi soir.

Dans une thématique pré-Saint-Jean-Baptiste, le Noctem, L’Air du temps, le Pub du Parvis et le nouveau London Jack ont notamment fait honneur au houblon.

« On ne peut pas demander mieux. Nous avons aussi un projet d’expansion et d’usine », explique Jean-Philippe Paradis, l’un des propriétaires du Noctem. La disparition des bars et des discothèques continue de profiter aux bistrots-brasseries comme le sien.