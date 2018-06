LNAH: un ancien joueur comme commissaire

Le titulaire d’une maîtrise en administration publique ne croit pas que son jeune âge soit un obstacle. Par communiqué, il a fait référence aux Maple Leafs de Toronto qui ont embauché un directeur général de 32 ans, Kyle Dubas. « Nous sommes rendus dans une époque de changement générationnel. Il s’agira d’une année charnière avec un changement de philosophie et l’arrivée d’un énorme renouveau », a-t-il avancé.

Le nouveau commissaire s’affairera dans un premier temps à pourvoir les postes de préfet de discipline et de directeur des officiels.

Il entend aussi s’attaquer à l’élargissement des cadres du circuit professionnel québécois, qui compte actuellement cinq équipes : le Cool FM de Saint-Georges, l’Assurancia de Thetford Mines, le 3L de Rivière-du-Loup, les Éperviers de Sorel et les Marquis de Jonquière.

Si les Draveurs de Trois-Rivières ne font plus partie de l’aventure, la LNAH pourrait tout de même compter six équipes la saison prochaine. Un groupe de Berlin, au New Hampshire, a déjà rencontré les commissaires du circuit à cet effet. Les deux parties se sont donné jusqu’à la fin du mois pour prendre leur décision.