Peine d'Alexandre Bissonnette: le pouvoir discrétionnaire du juge est «total et complet»

Le juge François Huot aura «la lourde tâche de rendre une sentence juste et proportionnelle pour un drame et un geste d’horreur commis par Alexandre Bissonnette qui marquera l’histoire canadienne» a plaidé le représentant de la procureure générale du Québec.

Le 2 décembre 2011, la Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples est entrée en vigueur.

Depuis, pour chaque personne qui commet plus d’un meurtre, le juge du procès peut décider que les périodes d’éligibilité à la libération conditionnelle seront consécutives.

«Il s’agit d’un débat social où la ligne est mince entre le législatif et les opportunités législatives. Quand on vous dit, par exemple, que le titre de la Loi est frappant, qu’“avant, c’était mieux”, que vous avez les mains liées, cela s’attache à l’opportunité législative», a mentionné d’entrée de jeu Me Jean-François Paré qui a pour rôle de convaincre le magistrat de la validité de la disposition entrée en vigueur il y a un peu plus de six ans.

«Selon nous, votre pouvoir discrétionnaire est total et complet puisque vous pouvez décider de ne pas l’appliquer tout simplement», a ajouté l’avocat.

Le plaideur a également touché la notion de «l’espoir», fortement mise de l’avant, mercredi, par les avocats d’Alexandre Bissonnette. Puisque la Procureure générale du Québec est d’avis, elle, qu’il ne s’agit pas d’un principe juridique en droit canadien.

«Ainsi, bien que l’espoir de libération puisse être un élément pris en considération, il ne s’agit pas d’un principe juridique établissant que toute peine doit être établie de façon à préserver l’espoir d’un contrevenant de pouvoir avoir la possibilité de faire une demande de libération conditionnelle», a-t-il ajouté.