Pessamit: pas question d’avoir une élection en août, dit le chef

Le conseil des Innus de Pessamit ne tiendra pas d’élection le 17 août prochain comme l’exigeait un jugement de la Cour fédérale. Le chef René Simon demande même à la Cour suprême de casser ce jugement de la cour fédérale.

Le chef en a fait l’annonce durant une assemblée populaire lundi soir dernier. Il considère que le code électoral de 2015 a été adopté selon les règles. Il entend donc rester en place au moins jusqu’au mois d’août 2020, selon l’avocat du conseil de bande.

«Le conseil actuellement considère que les élections tenues au mois d’août 2016 sont valides, a souligné Me Kenneth Gauthier. Les résultats n’ont pas été attaqués et le conseil a été élu pour quatre ans. Le conseil veut faire son mandat et c’est ce qui va être demandé à la Cour suprême.».

En décembre dernier, la Cour fédérale a invalidé la dernière élection du conseil de bande de Pessamit suite à une requête d’un citoyen. Le jugement demandait la tenue de nouvelles élections en août prochain à cause notamment de la faible participation au vote et à la très mince victoire lors du référendum sur la modification du code électoral de 2015.

Jérôme Bacon St-Onge, le citoyen à l’origine de cette requête, n’en revient tout simplement pas de la réaction du conseil de bande. «Autrement dit, ça serait comme dire, si on ne reconnaît pas les lois fédérales bien on ne reconnaît pas les lois criminelles? Ça va être l’anarchie totale bientôt à Pessamit», a mentionné celui qui est l’ancien directeur de la Sécurité publique de Pessamit.

Peu importe, Jérôme Bacon St-Onge demandera une requête d’urgence pour tenir les élections à la date prévue le 17 août prochain. Pessamit compte un peu plus de 3000 habitants.